JAKARTA - Tatiana Maslany bergabung dalam keluarga besar MCU untuk memerankan She-Hulk di serial Disney+. Mark Ruffalo langsung menyambut kedatangan sang aktris.

Dilansir dari Movieweb, Ruffalo menyambut Tatiana melalui akun Twitter resmi miliknya. "Selamat datang di keluarga, sepupu! @tatianamaslany #SheHulk", ucap Ruffalo dengan menyertakan lampiran berita bergabungnya Tatiana di MCU.

Ada alasan mengapa Mark Ruffalo menyebut Tatiana sebagai sepupu. Berdasarkan cerita komik, Jennifer Susan Walters alias She-Hulk merupakan sepupu dari Bruce Banner alias Hulk. Di komik pun diceritakan bahwa ia mendapatkan kekuatan super manusia raksasa berwarna hijau akibat transfusi darah darurat dari Banner.

Mark Ruffalo sendiri dikabarkan akan turut tampil di serial She-Hulk mendatang, setidaknya sebagai cameo pasalnya Bruce Banner yang diperankan oleh Ruffalo sangat erat kaitannya dengan cerita asal muasal She-Hulk. Namun hal ini belum dikonfirmasi serta dipastikan oleh pihak studio Marvel.

Selain itu, jikalau memang Bruce hadir di serial tersebut, belum diketahui apakah ia akan tampil sebagai Bruce Banner biasa atau akan melanjutkan penampilan dari Professor Hulk di Avengers: Endgame.

She-Hulk baru akan memulai produksinya awal tahun depan di Atlanta. Selain Tatiana, nama Kat Coiro juga telah diumumkan Marvel untuk menggarap serial Marvel di Disney+ ini. Corio sendiri terkenal dari beberapa serial lain seperti It's Always Sunny in Philadelphia, Shameless, Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, dan Dead to Me.

She-Hulk akan berfokus pada cerita Jennifer Walters (Maslany), yang merupakan pengacara dan sepupu Bruce Banner. Jennifer mewarisi kekuatan Hulk Banner setelah menerima transfusi darah darinya. Namun, ternyata She-Hulk tidak seperti Bruce, ketika dia keluar, Jennifer dapat mempertahankan sebagian besar kepribadian, kecerdasan, dan, yang terpenting, kendali emosional, yang jika dibandingkan ini sama dengan Professor Hulk.

