JAKARTA - Marvel telah memilih Tatiana Maslany untuk memerankan karakter She-Hulk di serial Disney+ She-Hulk. Kabar tersebut datang beberapa hari setelah Kat Cairo ditunjuk untuk mengarahkan serial Marvel Cinematic Universe tersebut.

Dilansir dari Movieweb, Tatiana akan bergabung dengan serial She-Hulk yang akan ditulis oleh Jessica Gao, penulis cerita Rick and Morty, dan disutradarai oleh Kat Cairo. Namun sejak berita ini dirilis, pihak Tatiana belum ada berkomentar tentang keterlibatannya dengan MCU. Selain itu, Mark Ruffalo seharusnya juga akan bergabung di serial ini, setidaknya sebagai cameo, namun hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak Marvel Studios.

Tatiana sendiri terkenal setelah membintangi serial Netflix Orphan Black dengan memerankan Sarah Manning. Selain itu, serial sci-fi asal Kanada tersebut memiliki fans yang cukup fanatik ditambah dengan Tatiana yang dinominasikan untuk Emmy Awards. Baru-baru ini Tatiana tampil dalam serial HBO Perry Mason yang dibintanginya bersama Matthew Rhys.

She-Hulk adalah salah satu karakter utama terakhir yang diciptakan oleh legenda Marvel Comics Stan Lee bersama John Buscema. She-Hulk, alias Jennifer Susan Walters, pertama kali diperkenalkan di The Savage She-Hulk # 1, yang memulai debutnya pada awal 1980. Walters adalah seorang pengacara, yang setelah transfusi darah darurat dari sepupunya, Bruce Banner alias Hulk, dan mendapatkan sebagian dari kekuatan supernya. Namun, kekuatan She-Hulk lebih ringan daripada Hulk Banner di buku komik.

She-Hulk sendiri belum memulai proses produksinya, mengingat bahwa saat ini Marvel sedang terfokus pada persiapan rilis dan proses produksi syuting untuk serial Marvel lainnya. Diantaranya The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, serial Loki yang akan syuting di Atlanta, serta serial Hawkeye yang akan memulai syuting dalam waktu dekat.

