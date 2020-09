LONDON - Pada 16 September 2020, Universal Pictures merilis poster terbaru James Bond: No Time To Die. Dalam poster itu, Daniel Craig terlihat mendekap senapan di dadanya dan bersiap membidik targetnya.

Melansir Cinemablend pada Jumat (18/9/2020), poster itu tampaknya diambil dari adegan saat si Agen 007 itu menyerbu tempat persembunyian misterius musuh utamanya, Safin. Karakter yang diperankan oleh Rami Malek.

Kabar baiknya, dalam poster itu Universal Pictures memastikan bahwa tidak akan ada perubahan jadwal tayang karena film tersebut masih akan tayang pada November 2020. Hal ini menjadi kabar baik mengingat beberapa film besar memundurkan jadwal tayangnya hingga tahun depan.

Film No Time To Die sepertinya akan mengikuti jalan film Christopher Nolan, Tenet yang tetap optimistis merilis filmnya sesuai jadwal awal. Film terbaru DC yang juga ditunggu-tunggu penggemar, Wonder Woman 1984, tidak cukup berani untuk merilis filmnya pada Oktober mendatang.

Warner Bros. memutuskan untuk menunda penayangan film yang dibintangi Gal Gadot itu hingga Libur Natal 2020. Jika tidak ada perubahan lagi terkait perilisan No Time To Die, maka film tersebut akan tayang di bioskop Inggris, pada 12 November 2020. Sementara di Amerika Utara, James Bond: No Time to Die akan memulai debutnya pada 20 November mendatang.