SEOUL - Penayangan acara dokumenter kehidupan mendiang Sulli eks f(x) yang belum lama ini ditayangkan di stasiun televisi MBC, makin berbuntut panjang.

Setelah menyeret Choiza, mantan kekasih Sulli. Kini giliran kakak laki-laki Sulli yang menjadi pemberitaan.

13 September kemarin, kakak laki-laki Sulli diketahui berkomentar pedas terhadap teman-teman mendiang Sulli yang muncul dalam tayangan dokumenter tersebut. Kakak Sulli tersebut menyebutkan teman-teman mendiang sang adik hanyalah ingin cari perhatian.

Namun tak lama setelah berkomentar, lewat akun Instagram pribadinya, sekarang sang kakak sudah meminta maaf atas komentar pedasnya tersebut. Ia meminta maaf karena telah menyakiti teman-teman sang adik dengan tuduhannya tersebut.

“Saya meminta maaf karena secara sepihak telah melakukan kekerasan pada teman-teman mendiang adik saya. Menggunakan kata-kata kasar dan tidak bertindak yang layak,” bunyi pernyataan minta maaf kakak mendiang Sulli.

Lebih lanjut kakak laki-laki Sulli tersebut meminta maaf karena telah menyalahgunakan perhatian dari para penggemar Sulli, untuk hal-hal yang tidak pantas.

“Saya minta maaf karena telah menuduh teman-teman Sulli dengan kesalahpahaman dari diriku. Saya minta maaf karena menggunakan perhatian untuk adik perempuan saya dari para penggemarnya untuk hal-hal yang tidak pantas. Saya menyesal terus bertindak walaupun pemikiran saya kurang. Saya akan merenungkan perbuatan ini,” pungkas sang kakak.

Untuk diketahui, dari tayangan dokumenter kehidupan Sulli, Why Did Sulli Bother You yang tayang pada 10 September lalu.

Terungkaplah bahwa ibunda Sulli, tidak menyetujui hubungan asmara Sulli bersama rapper Choiza kala itu, yang mana akhirnya inilah yang membuat hubungan Sulli bersama sang ibu jadi renggang.