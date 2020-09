SEOUL - Pada 10 September 2020, tim produksi drama Mount Jiri mengumumkan aktris pendatang baru, Go Min Si akan bergabung dalam proyek tersebut. Dengan begitu, dia akan beradu akting dengan dua aktor utama drama tersebut, Joo Ji Hoon dan Jun Ji Hyun.

Go Min Si dikenal lewat sejumlah perannya dalam drama, seperti Welcome To Waikiki, Secret Boutique, hingga Love Alarm. Dia juga menjadi peran utama dalam drama adaptasi webtoon berjudul Sweet Home.

Bersama Go Min Si, juga bergabung aktor Oh Jung Se yang belum lama ini populer lewat perannya sebagai Moon Sang Tae dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Ada juga Sung Dong Il yang menuai popularitasnya dalam lakonnya dalam semua seri Reply dan It's Okay That's Love.

Sayang, tak ada penjelasan lebih lanjut terkait detail karakter ketiga aktor tersebut dalam Mount Jiri. Drama ini berkisah tentang seorang ranger profesional di Pegunungan Jiri yang akan diperankan oleh Jun Ji Hyun.

Dengan keahliannya, dia menyelamatkan orang-orang yang tersesat di dalam hutan. Kasus lain yang sering dihadapinya adalah percobaan bunuh diri dan insiden mematikan lainnya yang terjadi di dalam hutan.

Skenario drama ini digarap oleh Kim Eun Hee yang populer lewat drama Signal dan seri Kingdom.Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Eung Bok, yang dikenal lewat karyanya dalam Goblin dan Mr. Sunshine. Proses syuting Mount Jiri, menurut Herald Pop, akan dimulai pada pertengahan September 2020 dan tayang pada 2021.