SEOUL - Perilisan video dokumenter Why Did Sulli Bother You? menyeret nama sang mantan kekasih, Choiza. Personel Dynamic Duo tersebut diserang netizen usai menonton video dokumenter untuk Sulli yang dirilis MBC itu.

Netizen menyalahkan Choiza karena dianggap memberikan pengaruh buruk pada Sulli sejak mereka pacaran. Pasalnya, ibunda mantan personel f(x) itu berkata bahwa sang putri berubah sejak menjalin kasih dengan Choiza.

Terkait kritik yang diterima oleh Choiza, PD video dokumenter Sulli, Lee Mo Hyun pun angkat bicara. Ia membantah sengaja membuat bagian yang menyudutkan sang musisi.

"Kami sama sekali tak bermaksud demikian. Itu adalah respons yang sangat kami pikirkan. Sederhananya adalah seorang laki-laki dan perempuan berkencan, lalu putus," kata PD Lee Mo Hyun, seperti dilansir Allkpop, Jumat (11/9/2020).

"Dari pandangan seorang ibu, Sulli adalah anak yang sangat mencintai ibunya. Kemudian dia memasuki usia 20 tahun lalu mendapat kebebasan untuk pacaran dan soal finansial, lalu kemudian jadi menjauh dari keluarga. Dia (Choiza), tak bisa disalahkan," lanjutnya.

PD Lee berpendapat demikian karena menurutnya, Choiza memberikan dampak positif pada Sulli. Hal itu dapat dilihat dari cerita pemilik nama asli Choi Jinri itu di buku diarinya. "Seperti yang kalian lihat di diarinya, Sulli stabil secara psikologis dan kepercayaan dirinya paling tinggi ketika dia pacaran dengan Choiza," papar sang PD. "Dia paling bahagia dibanding saat-saat lain. Siapa yang salah ketika mereka putus? Itu tak disengaja dan menyakitkan hati. Kupikir, Choiza juga seorang korban di sini," pungkasnya.