SEOUL - Tayangan dokumenter tentang mendiang Sulli eks f(x), Why Did Sulli Bother You akhirnya tayang pada 10 September kemarin. Tayangan dokumenter semasa hidup pemilik nama asli Choi Jin Ri tersebut ditayangkan di DocuPlex stasiun MBC.

Di tayangan itu, hadir ibunda Sulli. Ia mengisahkan bagaimana jalinan asmara sang putri dengan rapper dan produser hip-hop terkenal Korea, Choiza memengaruhi hubungan mereka sebagai ibu dan anak.

Sang ibunda menyebut, mereka adalah keluarga bahagia sebelum berita pacaran Sulli dan Choiza akhirnya dirilis oleh media. Ibunda Sulli mengaku awalnya tak percaya putri tercintanya berpacaran dengan pria yang 14 tahun lebih tua.

Baca Juga:

- Dokumenter Sulli Tayang, Akun Choiza Diserbu Netizen

- Curhat Ayah Shandy Aulia, Awal Bertemu Istri hingga Akhirnya Bercerai

“Keluarga kami bahagia-bahagia saja sebelum berita Sulli berpacaran muncul. Aku sendiri tidak percaya ketika melihat foto-fotonya. Kukira itu hanya berita keliru, jadi aku telepon Sulli langsung dan ia bilang berita itu benar,” ucap ibunda Sulli, seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (11/9/2020).

“Rasanya seperti lompat terlalu jauh setelah pacarnya itu masuk ke kehidupan Sulli. Gaya hidup termasuk kebiasaan nongkrong, minum-minum, makanan, bahkan pola percakapan semuanya berubah,” tambahnya.

Tidak memberikan restu pada hubungan Sulli bersama Choiza, sang ibu akhirnya bertengkar dengan mantan artis cilik tersebut. Dara kelahiran 1994 itu merasa kecewa karena sang ibu tidak menerima dengan baik pria yang ia suka.

Pertengkaran hebat ini akhirnya membuat hubungan Sulli dengan sang ibu berantakan. Sulli bahkan sempat menyinggung soal keuangan untuk keluarga. “Sulli bilang ia mengalami masa sulit dan bekerja mencari nafkah, lalu ia tanya seberapa banyak uang yang ia hasilkan dan meminta kami untuk menuliskan pernyataan pada keterangan pendapatannya di bulan berikutnya. Itulah momen titik hubungan kami berantakan,” papar sang ibunda. Semenjak kejadian tersebut, mendiang Sulli dan sang ibunda dikatakan tetap saling berkomunikasi satu sama lain, meski tidak bertemu seintens sebelumnya.