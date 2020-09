JAKARTA - Sekuel terbaru dari Thor, Thor: Love and Thunder kabarnya akan mengikuti serial terkenal Disney The Mandalorian, yang dimana mereka akan menggunakan teknik produksi virtual. Informasi ini menjadi salah satu dari banyak informasi di balik layar tentang Love and Thunder.

Dilansir dari Screenrant, bahwa film keempat Thor ini akan menggaet Industrial Light & Magic, cabang VFX dari Lucasfilm yang akan mengembangkan layanan produksi virtual untuk mendukung proyek film Thor ini.

Selain itu, ILM juga sedang mengembangkan lokasi baru untuk set LED Stagecaft dan volume khusus yang akan dipasang di Fox Studios Australia, tempat syuting Thor: Love and Thunder.

Hal ini sendiri sebenarnya datang dari sang sutradara, Taika Waititi. Dan sepertinya ini merupakan keputusan yang tepat oleh Waititi, pasalnya berkat penggunaan teknik produksi virtual ini, The Mandalorian berhasil mendapatkan nominasi penghargaan Emmy Award untuk kategori efek visual.

The Mandalorian sendiri memborong 15 nominasi di Emmy Awards.

Selain itu, kabarnya Love and Thunder ini akan menjadi film MCU terakhir Chris Hemsworth, jadi seharusnya ini menjadi hal yang pas di film ini sebagai kado perpisahan yang manis untuk Hemsworth.

Saat ini Thor: Love and Thunder dijadwalkan tayang pada Februari 2022, setelah diundur dari jadwal perilisan awal pada November 2021.

