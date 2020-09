SEOUL - DAY6 merayakan debut anniversary mereka yang ke-5 pada Senin, 7 September 2020. Di hari spesial tersebut, band pelantun Congratulation tersebut memberi kejutan pada fans mereka, My Day.

Satu per satu member DAY6 melakukan siaran di channel VLive mereka. Yang tak diduga penggemar adalah ikut sertanya Jae dan Sungjin, dua member yang hiatus karena masalah kesehatan sejak Mei lalu, dalam melakukan siaran solo.

Dalam siaran masing-masing, setiap member meniup kue ulang tahun dengan gambar Denimalz, karakter animasi masing-masing. Maknae Dowoon mengunggah foto kolase live kelima member di akun Instagramnya.

"Selamat anniversary ke-5 DAY6, My Day, dan lima member DAY6 tercintaku. Aku sangat bersyukur karena hubungan kita jadi lebih dekat seiring berjalannya waktu," tulis Dowoon, seperti dilansir Soompi, Selasa (8/9/2020).

"Aku sering mengatakan ini, tapi aku pikir tidak akan ada yang berubah di masa depan dan aku akan mencoba untuk tetap tak berubah. Kami akan terus bersenang-senang membuat musik dan memberi kalian kekuatan," lanjutnya.

Di penghujung pesannya, drummer kelahiran 1995 itu meminta kepada penggemar untuk selalu mendukung DAY6. "Tolong, buat agar hyung-hyungku bisa bermusik dengan sehat dan bahagia. Dan tolong buat kami menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain bahagia," pungkasnya.

DAY6 debut pada 7 September 2015 di bawah naungan JYP Entertainment, dengan merilis lagu Congratulation. Mei lalu, mereka merilis album The Book of Us: Demon, dengan lagu utama Zombie. Sayang, tak ada promosi untuk album ini karena kesehatan para member.