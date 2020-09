SEOUL - DAY6 sukses mendebutkan sub-unit pertama mereka, Even of Day. Pada 31 Agustus 2020, unit berisi Young K, Wonpil, dan Dowoon tersebut merilis album debut berjudul The Book of Us: Gluon – Nothing Can Tear Us Apart.

Mengutip Soompi, Kamis (3/9/2020), JYP Entertainment mengumumkan bahwa per hari ini pukul 09.30 KST, The Book of Us: Gluon telah memuncaki iTunes Top Albums di 11 negara. Hong Kong, Malaysia, dan Singapura adalah beberapa wilayah yang dikuasai album berisi 7 lagu tersebut.

Saat awal rilis, The Book of Us: Gluon memang sudah menunjukkan capaian mengesankan. Where the Sea Sleeps yang merupakan lagu utama, berhasil menduduki peringkat 1 di tangga lagu realtime lokal, termasuk Bugs dan Naver.

Where the Sea Sleeps merupakan lagu yang liriknya ditulis sendiri oleh bassist sekaligus member tertua Even of Day, Young K. Lagu ini berisi keinginan untuk terus bersama hingga akhir, termasuk saat kesulitan menghadang.

"Kami perlihatkan lewat nama album ini bahwa tak peduli situasi sulit apa yang kita hadapi, kita bisa melewatinya jika kita bersama," kata Dowoon.

