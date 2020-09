JAKARTA - Tak bisa dipungkiri, salah salah satu faktor kesuksesan sebuah film adalah keberhasilannya di box office. Semakin banyak ditonton, sebuah film akan mendatangkan banyak uang. Selain rumah produksi, aktor/aktris, sutradara juga mendapat bagian dari kesuksesan film.

Sejumlah sutradara berhasil mencetak box office film-film besutannya. Berikut sutradara-sutradara yang sering mencetak box office hingga kekayaannya melimpah.

1. George Lucas

Kekayaan Bersih: USD5,4 miliar (Rp69 triliun)

Dengan pundi-pundi kekayaan bersih USD5,4 juta pada 2019, George Lucas tercatat sebagai sutradara terkaya di dunia. George adalah sutradara, penulis, dan produser. Salah satu filmnya yang menuai kesuksesan luar biasa adalah Star Wars.

2. Steven Spielberg

Kekayaan Bersih: USD3,7 miliar (Rp49 triliun)

Pemenang penghargaan Oscar Tiga kali, Steven Spielberg adalah salah satu sutradara paling terkenal dan terkaya di dunia. Kariernya dimulai di Universal Studios. Dia kemudian melahirkan sejumlah film box office selama lebih dari empat dekade, antara lain Jaws, ET, Indiana Jones, dan Jurassic Park

3. James Cameron

Kekayaan Bersih: USD700 juta (Rp9,4 triliun)

James Cameron adalah sutradara kelahiran Kanada yang sukses melahirkan sejumlah film fenomenal antara lain Aliens, Rambo II, Terminator, dan Titanic.

Dia telah memperoleh lebih dari USD1,9 miliar dari film-filmnya dan mencatatkan namanya sebagai sutradara film terlaris sepanjang masa lewat film Titanic dan Avatar. Cameron adalah orang pertama yang mengarahkan film dengan pemasukan USD100 juta.

4. Tyler Perry





Kekayaan Bersih: USD600 juta (Rp8,4 triliun)

Perry adalah aktor, sutradara dan produser Amerika. Secara pribadi dirinya menghasilkan antara USD100 dan USD150 juta per tahun dari film besutannya. Dia juga satu-satunya pembuat film dalam sejarah yang memiliki lima film dengan peringkat # 1 di box office dalam lima tahun terakhir.

5. Peter Jackson





Kekayaan Bersih : USD500 juta (7,1 triliun)

Anda penggemar Lord of the Rings? Jika iya, maka Anda layak berterima kasih kepada Peter Jackson yang bertindak sebagai sutradara, penulis, dan produser film tersebut.

Trilogi Lord of the Rings menghasilkan pemasukan USD180 juta bagi Jackson dan membuka jalan untuk kesuksesan yang lebih besar lagi untuk film-film garapannya seperti King Kong dan The Lovely Bones.