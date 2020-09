SEOUL - Aktris drama terkenal Korea, Hwang Jung Eum sukses mengegerkan publik dengan berita rumah tangganya. Pada 3 September kemarin, tersiar kabar bahwa bintang To All the Guys Who Loved Me telah menggugat cerai sang suami, Lee Young Don.

Sehubungan dengan berita mengejutkan tersebut, foto yang sempat Hwang Jung Eum unggah di media sosial pun menjadi perhatian netizen. Ternyata, tepat 3 bulan sebelum mengajukan gugatan cerai, lawan main Park Jisung di Kill Me Heal Me ini sempat memamerkan kemesraannya bersama sang suami.

Baca Juga:

- Suami Bungkam soal Penyebab Perceraian dengan Hwang Jung Eum

- Banyak Pertimbangan, Alasan Tukul Tak Kunjung Melamar Meggy Diaz

Mengutip Allkpop, Jumat (4/9/2020), tampak dua foto Hwang Jung Eum dan suaminya saat sedang berkencan. Foto selfie dengan latar belakang Namsan Tower tersebut memperlihatkan sang aktris memeluk mesra suaminya.

Mengingat tiga bulan lalu baru saja pamer kemesraan bersama sang suami, wajar jika publik terkejut dengan berita perceraian Hwang Jung Eum. Berkas gugatan perceraian Hwang Jung Eum dimasukkan pada 2 September 2020 di Pengadilan Distrik Suwon, cabang Seongnam.

Menikahi Lee Young Don pada Februari 2016 silam, Hwang Jung Eum telah dianugerahi seorang putra yang lahir pada Agustus 2017. Tidak ada informasi apa penyebab perceraian pasangan beda profesi itu.

(LID)