SEOUL - Usai menaklukkan Billboard Hot 100, BTS kembali mencetak sejarah baru dalam karier bermusiknya. Kali ini, RM cs sukses memecahkan rekor dunia Guinness.

Tak tanggung-tanggung, BTS memecahkan tiga rekor dunia baru lewat Dynamite. Ketiga rekor itu adalah video YouTube paling banyak ditonton di dunia dalam 24 jam, musik video grup K-Pop dengan jumlah view terbanyak di dunia, dan musik video dengan jumlah view terbanyak di dunia dalam kurun waktu 24 jam.

Ketiga rekor itu, menurut Allkpop, sebelumnya diraih BLACKPINK lewat lagu How You Like That. Sebelum memecahkan rekor Guinness baru, BTS juga sempat mengukir beberapa rekor lainnya.

Pada Juli silam, pelantun Mic Drop ini tercatat sebagai grup K-Pop dengan konser virtual berpenonton terbanyak di dunia. Kala itu, BTS berhasil mengumpulkan 756.000 penonton untuk menonton pertunjukan Bang Bang Con The Live yang mereka gelar pada 14 Juni silam.

Tak hanya itu, mereka juga berhasil mencetak rekor penjualan album terbanyak lewat ‘Map of the Soul:7’. Di Jepang, album tersebut terjual 429.000 kopi sepanjang semester I-2020.*

