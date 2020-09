JAKARTA - Anya Geraldine membeberkan tipe pria idamannya. Hal itu diungkapkan sang selebgram dalam sesi tanya jawab di Insta Story.

Kriteria pertama, menurut Anya, adalah kesetiaan. “Yang kedua mungkin mapan ya. Meski sebenarnya kemapanan bisa dicari bersama. Insya Allah bisa mapan bersama,” ujarnya dalam unggahan itu pada 1 September 2020.

Sebelumnya, perempuan 24 tahun tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan asmara lebih serius. Sering berpacaran namun kemudian putus, kini dia lebih memilih fokus untuk mencari suami.

“Hanya mau bilang untuk kalian yang suka menjodohkan gue. Guys, ini dunia nyata bukan (acara) Take Me Out. Gue mau mencari suami, bukan pacar,” katanya.

