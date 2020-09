SEOUL - BLACKPINK mencatatkan rekor baru dalam karier bermusik mereka. Video musik Kill This Love yang mereka rilis pada 5 April 2019, berhasil melampaui 1 miliar view di YouTube.

Angka itu diraih grup asuhan YG Entertainment itu pada 2 September 2020, sekitar pukul 15.08 KST atau sekitar jam 13.08 WIB. Artinya lagi, Jisoo cs mencetak rekor itu dalam 1 tahun, 4 bulan, 28 hari, dan 15 jam setelah dirilis.

Ini menjadi video musik kedua dari BLACKPINK yang meraih 1 miliar views di YouTube. Pada November 2019, grup yang debut pada 2012 ini juga meraih capaian serupa lewat MV DDU-DU DDU-DU.

Video musik musisi Korea yang juga berhasil menorehkan capaian serupa adalah BTS lewat DNA dan PSY melalui Gangnam Style dan Gentleman. Rekor ini melengkapi kemenangan BLACKPINK di MTV Video Music Awards pada 30 Agustus silam.

Single How You Like That yang mereka rilis pada 26 Juni silam memenangkan trofi Song of Summer dalam ajang tersebut. Kemenangan itu berdasarkan voting yang digelar MTV lewat media sosial.*

(SIS)