SEOUL - KBS memutuskan untuk melanjutkan kembali produksi drama Do Do Sol Sol La La Sol yang sempat terhenti. Kabar itu dikonfirmasi oleh salah satu staf produksi drama tersebut pada Osen.

“Kami kembali melanjutkan syuting hari ini. Kedua aktor utama Do Do Sol Sol La La Sol, Go Ara dan Lee Jae Wook juga sudah kembali ke lokasi syuting,” ujar sumber staf produksi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (1/9/2020).

Sumber itu menambahkan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan ketat di lokasi syuting demi memastikan keselamatan kru dan para aktor Do Do Sol Sol La La Sol. “Keselamatan adalah prioritas utama kami dalam melanjutkan syuting,” tuturnya menambahkan.

Proses syuting drama arahan Kim Min Kyeong itu sempat menghentikan syuting saat aktor Seo Sung Jong dan Heo Dong Won dinyatakan terinfeksi virus COVID-19 pada awal Agustus 2020.

KBS memerintahkan untuk menghentikan sementara produksi dua drama mereka: Do Do Sol Sol La La Sol dan To All The Guy Who Loved Me dan meminta seluruh kru dan aktor melakukan tes swab. Tak hanya itu, para kru dan aktor pun diminta untuk melakukan karantina mandiri.

Terkait jadwal tayang Do Do Sol Sol La La Sol, sumber itu menambahkan, masih terus didiskusikan. Sebelumnya, KBS dijadwalkan memulai penayangan drama ini pada 26 Agustus silam.*

