SEOUL - Setelah kemarin aktor Seo Sung Jong, salah satu pemain drama To All The Guys Who Loved dikonfirmasi positif terinfeksi COVID-19, hari ini bertambah lagi nama aktor drama Korea yang dikabarkan positif corona.

Ialah Heo Dong Won, salah satu pemain dari drama terbaru di stasiun televisi KBS, DoDoSolSolLaLaSol yang dilaporkan hasil tes COVID-19 nya menunjukkan hasil positif.

Hari ini, 20 Agustus 2020 salah seorang perwakilan resmi dari pihak KBS2 membenarkan akan kabar tersebut. Ia juga menginformasikan bahwa seluruh aktor, aktris, dan kru yang terlibat akan segera menjalani tes COVID-19.

Baca Juga: Kabar Bahagia! SuperM Siap Comeback dengan Full Album Pertama

Seperti dilapor Allkpop, pihak stasiun televisi juga memutuskan untuk memberhentikan proses syuting untuk sementara waktu.

“Benar adanya bahwa aktor Heo Dong Won positif COVID-19. Kami telah mengambil tindakan agar semua aktor, aktris dan kru bisa menjalani tes COVID-19 secepat mungkin. Kami juga akan memberhentikan aktivitas syuting hingga hasil tes COVID-19 nya keluar,” bunyi keterangan dari pihak KBS2.

Sementara itu, laporan yang beredar menyebutkan ada beberapa kru dari drama To All The Guys Who Loved Me yang juga sekaligus menjadi kru drama DoDoSolSolLaLaSol.

Heo Dong Won sendiri disebutkan tertular virus tersebut, setelah menggunakan ruang latihan yang sama dengan aktor Seo Sung Jong dalam pentas musikal teater Jjambbong. Demi alasan keselematan seluruh pemain dan kru drama, maka proses syuting drama yang dibintangi Go Ara dan Lee Jae Wook tersebut harus diambil. Terkait perubahan jadwal syuting ini, pihak stasiun televisi mengaku masih butuh waktu untuk mendiskusikannya. “Kami mempertimbangkan keselamatan para pemeran dan anggota kru kami. Pencegahan COVID-19 lebih lanjut, sebagai prioritas utama kami. Nanti tiba waktunya untuk membahas perubahan dalam jadwal syuting dan jadwal penayangannya,” lanjut sang perwakilan stasiun televisi KBS. Rencananya, drama DoDoSolSolLaLaSol sendiri dijadwalkan tayang perdana pada 26 Agustus 2020 mendatang pukul 9.30 malam waktu Korea, mengisi jadwal slot tayang Rabu-Kamis.