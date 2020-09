LOS ANGELES - Rasa minder tampaknya tak ada dalam kamus seorang Katy Perry. Sebab, perubahan karena hamil dan melahirkan tak jadi halangan bagi sang penyanyi untuk memamerkan bentuk tubuhnya pada publik.

Melansir People, Selasa (1/9/2020), melalui potret selfie yang diunggah ke akun Instagram pribadinya lewat fitur Insta Story, pelantun hits Fireworks tersebut dengan percaya diri memamerkan bentuk tubuhnya usai melahirkan sang anak pertama.

Di foto tersebut, Katy terlihat mengenakan bra tipe breast pump, bra khusus untuk ibu menyusui warna beige nude. Tunangan aktor terkenal Orlando Bloom itu juga memakai underwear khusus setelah melahirkan warna abu-abu terang.

Sebagai keterangan foto, perempuan 35 tahun tersebut menuliskan penggalan lirik dari salah satu lagu dari album Smile, yakni Not the End of the World.

“Ini bukan akhir dari dunia, buang saja pakaian mewahmu, buang ketakutan ke dalam api, jangan hilang harapan,” tulis Katy lengkap dengan menyertakan sticker emoticon logo MTV VMA dan gambar kamera.

Untuk diketahui, Katy dan Orlando baru saja mengumumkan kepada publik tentang kelahiran buah hati pertama mereka pekan lalu. Kelahiran putri yang diberi nama Daisy Dove Bloom itu diumumkan lewat foto jemari tangan mungil.

