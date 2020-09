SEOUL - Sub-unit pertama DAY6, Even of Day menandai debut mereka pada 31 Agustus 2020 dengan merilis album The Book of Us: Gluon - Nothing Can Tear Us Apart. Lagu Where the Sea Sleeps dipilih sebagai title track.

Lirik lagu yang ditulis oleh Young K tersebut bercerita tentang keengganan untuk berpisah, termasuk saat menghadapi masa sulit. Ada pesan mendalam yang ingin disampaikan Even of Day melalui lagu dan album ini.

"Ketika orang-orang menghadapi hal yang tak disangka-sangka dalam hidup mereka, bisa saja mereka jatuh, hancur. Kami ingin memperlihatkan bahwa dalam situasi seperti itu, kita bisa menemukan hal-hal spesial dan juga bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita," kata Wonpil, seperti dilansir Soompi, Selasa (1/9/2020).

Hal tersebut dibenarkan Dowoon. Sang maknae sekaligus drummer dalam band ini mengatakan, "Kami perlihatkan lewat nama album bahwa tak peduli situasi sulit apa yang kita hadapi, kita bisa melewatinya jika kita bersama."

Total ada 7 lagu dalam album The Book of Us : Gluon – Nothing Can Tear Us Apart. Empat lagu diantaranya diramaikan dengan suara denimalz, termasuk lagu terakhir, To be Continued - Outro.

