LOS ANGELES - Penyanyi Adele kembali menuai sorotan warganet. Ia membagikan foto lama yang menunjukan dirinya merayakan Karnaval Notting Hill di London. Karnaval tersebut dibuat untuk menghormati budaya Karibia dan kulit hitam di Inggris.

Dalam foto tersebut Adele tampak mengenakan bikini dengan motif bendera Jamaika dan gaya rambut tradisional Afrika yang dikenal Bantu Knot.

"Selamat yang seharusnya menjadi Karnaval Notting Hill masyarakat London tercinta,” tulis Adele melengkapi keterangan foto, Senin (31/8/2020).

Alih-alih mendapat pujian, Adele justru mendapatkan kritik dari beberapa warganet di kolom komentar. Mereka menuding pelantung Someone Like You telah menghina budaya kulit hitam.

Baca Juga: Adele Ungkap Rahasia Cara Mengubah Hidup

"perempuan kulit hitam didiskriminasi karena memakai gaya rambut Bantu Knot, tetapi orang kulit putih tidak. Itu tidak adil dan itulah mengapa orang marah," kata salah satu warganet.

"Orang-orang kulit putih terkasih, jadilah dirimu sendiri dan hentikan untuk selamanya dengan penyesuaian budaya. Adele tidak perlu menggunakan gaya rambut Bantu Knot. Atasan bikini bendera Jamaika juga tidak perlu. Tolong hentikan saja," tulis warganet lainnya.

Kendati demikian, ada beberapa orang yang masih mendukungnya.

"Kami suka melihat bendera kami dimana saja," tulis yang lain.

(edh)