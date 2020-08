SEOUL - DAY6 resmi mendebutkan sub-unit pertama mereka, Even of Day. Hari ini, Senin (31/8/2020), sub-unit berisi Young K, Wonpil dan Dowoon tersebut merilis album debutnya berjudul The Book of Us : Gluon – Nothing Can Tear Us Apart.

Where the Sea Sleeps dipilih sebagai title track. Tepat pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB, MV Where the Sea Sleeps dirilis di YouTube resmi JYP Entertainment, agensi DAY6.

Yang menarik, MV Where the Sea Sleeps tak menampilkan wajah ketiga personel. Video klip berdurasi 4 menit lebih tersebut memperlihatkan animasi para karakter yang mewakili Young K (Ke), Wonpil (Pil) dan Dowoon (Don).

Lirik Where the Sea Sleeps ditulis oleh Young K, yang bercerita tentang perasaan tak ingin berpisah hingga akhir. Pemilik nama asli Kang Younghyun itu juga terlibat dalam proses komposisi bersama Wonpil dan Hong Ji Sang.

Total ada 7 lagu dalam album The Book of Us : Gluon – Nothing Can Tear Us Apart. Empat lagu diantaranya diramaikan dengan suara denimalz, termasuk lagu terakhir, To be Continued - Outro.

