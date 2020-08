SEOUL - Realitys show New Journey To The West akan kembali dengan season terbaru. Sayangnya, Ahn Jae Hyun tak akan ambil bagian dalam musim tayang ke-8 ini.

"Kami sudah bicara dengan pihak Ahn Jae Hyun dan sampai pada keputusan bahwa ia tidak akan bergabung dengan kita di musim ini," ujar seorang staf New Journey To The West, seperti dikutip dari Soompi, Senin (31/8/2020).

Kecuali Ahn Jae Hyun, pemain lain dari musim sebelumnya akan kembali di New Journey To The West ke-8. "Member-member dari season ke-7 akan bergabung dengan kita di musim depan," lanjut sumber.

Dengan demikian dapat dikonfirmasi bahwa New Journey To The West ke-8 akan diramaikan oleh Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won SECHSKIES, Kyuhyun Super Junior, Song Mino WINNER, dan P.O Block B. Tidak ada informasi apakah akan ada member baru untuk menggantikan posisi Ahn Jae Hyun.

New Journey To The West ke-8 sejatinya dijadwalkan untuk mulai syuting pada Agustus ini. Namun karena pandemi COVID-19 yang kembali naik di Korea, syuting pun harus ditunda hingga waktu yang tak ditentukan.

