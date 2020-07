SEOUL - Musim baru New Journey to the West akan segera bergulir. Newsen melaporkan bahwa kru dan para bintang variety show populer arahan sutradara Na Young Seok itu akan memulai syuting, pada Agustus mendatang.

Namun karena pandemi COVID-19, New Journey to the West 8 hanya akan berkeliling Korea Selatan. Sejak memulai musim pertamanya pada akhir 2015, sebagian besar lokasi syuting program yang digawangi Kang Ho Dong ini memang berlokasi di luar negeri.

Namun pada musim terakhir yang tayang tahun lalu, Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, Mino, P.O, dan Kyuhyun melakukan perjalanan ke beberapa kawasan di Korea Selatan. Keenam bintang tersebut juga dipastikan akan kembali tampil pada tahun ini.

"Saat ini, kami masih mematangkan format, jadwal, dan lokasi syuting New Journey to the West 8. Jadi belum bisa menentukan kapan musim terbaru ini akan tayang," kata perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (29/7/2020).*

