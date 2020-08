NEW YORK - MTV Video Music Awards 2020 telah dilangsungkan Minggu 30 Agustus 2020 di New York City tanpa adanya penonton. MTV VMA disiarkan secara virtual menampilkan beberapa artis terkenal, di antaranya lain BTS, The Black Eyed Peas, DaBaby, The Weeknd, Doja Cat, Maluma dengan CNCO dan Lady Gaga dengan Ariana Grande. Bintang Hustlers, Keke Palmer berperan sebagai presenter di MTV VMA 2020.

Selain penampilan yang memukau dari para artis tersebut, MTV VMA juga menghadirkan beberapa artis yang memperoleh nominasi penghargaan VMA. Dengan pandemi yang masih berlangsung, beberapa nominasi juga mengikuti dari keadaan pandemi ini seperti nominasi baru untuk best music video from home, yang dimenangkan oleh Ariana Grande dan Justin Bieber di lagu "Stuck With U". Selain itu, beberapa artis lainnya seperti The Weeknd, Lady Gaga, BTS, Taylor Swift, Doja Cat, Megan Thee Stallion, dan Blackpink juga merupakan pemenang dari beberapa kategori nominasi.

Berikut pemenang dari sederet nominasi yang ada di MTV Video Music Awards 2020:

VIDEO OF THE YEAR : The Weeknd – Blinding Lights

PUSH BEST NEW ARTIST: Presented by Chime Banking : Doja Cat

ARTIST OF THE YEAR : Lady Gaga

SONG OF THE YEAR : Lady Gaga ft. Ariana Grande – Rain On Me

BEST HIP-HOP : Megan Thee Stallion – Savage

VIDEO FOR GOOD : H.E.R. – I Can’t Breathe

BEST R&B : The Weeknd – Blinding Lights

BEST POP : BTS – On

BEST MUSIC VIDEO FROM HOME : Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U

BEST LATIN : Maluma ft. J Balvin – Qué Pena

BEST DIRECTION : Taylor Swift – The Man

BEST COLLABORATION : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

BEST K-POP : BTS – On

BEST GROUP : BTS

BEST ALTERNATIVE : Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

BEST ROCK : Coldplay – Orphans

BEST QUARANTINE PERFORMANCE : CNCO – Unplugged At Home

BEST CINEMATOGRAPHY : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

BEST ART DIRECTION : Miley Cyrus – Mother’s Daughter

BEST VISUAL EFFECTS : Dua Lipa – Physical

BEST CHOREOGRAPHY : BTS – On

BEST EDITING : Miley Cyrus – Mother’s Daughter

SONG OF THE SUMMER : BLACKPINK - How You Like That

