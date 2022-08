NEWARK - Boy group BTS sukses membawa pulang penghargaan Group of The Year dari MTV Video Music Awards yang digelar di The Prudential Center, Newark, New Jersey, pada 28 Agustus 2022 waktu setempat.

Kemenangan tersebut diunggah akun Twitter MTV VMA 2022 @vmas, pada Senin (29/8/202). “Pemenang Group of the Year: @BTS_twt #VMAs,” cuit akun tersebut.

Pengumuman kemenangan BTS tersebut langsung menyita perhatian para penggemar yang membuat cuitan itu dipenuhi komentar para ARMY. Hingga berita ini diunggah, cuitan tersebut setidaknya sudah disukai lebih dari 17.000 kali dan diretweet 10.000 akun.

“Selamat BTS. Kalian adalah satu-satunya grup yang pantas mendapatkan penghargaan ini,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Selamat BTS, raja musik K-Pop.”

Pada kategori Group of the Year, BTS berhasil mengalahkan sederet grup/band populer lainnya, seperti Foo Fighters, City Girls, hingga BLACKPINK. Tahun ini, RM cs masuk dalam tiga nominasi: Best K-Pop, Best Metaverse Performance, dan Group of The Year.*

