SEOUL - Salah satu perhelatan acara penghargaan ternama di industri musik dunia, MTV Video Music Awards 2020 baru saja selesai digelar.

Para penikmat musik K-Pop, terutama para penggemar BTS patut berbangga hati. Pasalnya, di gelaran MTV Video Music Awards 2020, BTS berhasil menyabet penghargaan.

Mengutip Allkpop, Senin (1/9/2020), BTS berhasil mendapat dua penghargaan sekaligus, yakni kategori Best Group dan Best K-Pop lewat lagu On.

Sukses menyabet titel penghargaan sebagai Best Group, BTS berhasil mengalahkan sederet grup besar ternama dunia, yakni 5 Seconds of Summer, The 1975, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO, Little Mix, MONSTA X, Now United, hingga Twenty One Pilots.

Sementara untuk kategori Best K-Pop, BTS bersaing sengit dengan EXO lewat lagu Obssesion, (G)I-DLE dengan lagu Oh My God, Someone's Someone dari MONSTA X, Psycho milik Red Velvet dan TXT dengan lagu Run Away.

Selain berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, di panggung MTV Video Music Awards 2020 ini, Jimin, RM, J-Hope, V, Jungkook, Suga dan Jin juga menampilkan lagu hits terbaru mereka, Dynamite untuk pertama kalinya.

