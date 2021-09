NEW YORK - Seperti Olivia Rodrigo, BTS juga menarik perhatian penggemar di ajang MTV Video Music Awards 2021, yang digelar di Barclays Center, New York, pada 12 September 2021.

Pasalnya, RM cs membawa tiga trofi dari ajang penghargaan tersebut: Group of the Year, Best K-Pop, dan Song of the Summer untuk lagu Butter. Ini merupakan kemenangan ketiga mereka berturut-turut di kategori Group of the Year dan Best K-Pop.

Karena tak bisa menghadiri acara tersebut, BTS mengirimkan pidato kemenangan mereka melalui sebuah video. “ARMY, kemenangan ini menjadi mungkin karena kalian. Terima kasih. Meski kita belum bisa bertemu secara langsung, kami bisa merasakan cinta kalian setiap menit dan detik,” ujar RM.

Berikut daftar lengkap pemenang pemenang MTV VMAs 2021 seperti dikutip dari situs MTV:

Video of the Year: Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Artist of the Year: Justin Bieber - Def Jam

Song of the Year: Olivia Rodrigo - Drivers License

Group of the Year: BTS

Global Icon Award: Foo Fighter

Best New Artist: Olivia Rodrigo (Geffen Records)

Push Performance of the Year: Olivia Rodrigo - Driver License

Best Collaboration: Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

Best Pop: Justin Bieber ft Daniel Caesar, Giveon - Peaches

Best Hip Hop: Travis Scott ft Young Thug & M.I.A - Franchise

Best Alternative: Machine Gun Kelly ft Blackbear - My Ex’s Best Friend

Best R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Best Rock: John Mayer - Last Train Home

Best Latin: Billie Eilish & Rosalia - Lo Vas A Olvidar

Best K-Pop: BTS - Butter

Video for Good: Billie Eilish - Your Power

Best Direction: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Best Art Direction: Saweetie ft Doja Cat - Best Friend

Best Cinematography: Beyonce, Blue Ivy, Saint JHN, WizKid - Brown Skin Girl

Best Choreography: Harry Styles - Treat People with Kindness

Best Visual Effect: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Best Editing: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open*

