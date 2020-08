LOS ANGELES - Tayang pada tahun 2015, film thriller berjudul Beyond the Reach disutradarai oleh Jean-Baptiste Leonetti dan ditulis oleh Stephen Susco. Selain itu, Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, dan Patricia Bethune turut hadir dalam film ini.

Selain beberapa fakta di atas, berikut hal-hal lain dari film Beyond the Reach yang patut Anda ketahui:

1. Adaptasi Novel

Beyond the Reach merupakan adaptasi dari novel karya Robb White dengan judul Deathwatch. Novel itu terbit di tahun 1972.

2. Tayang di Festival Film Internasional Toronto

Film ini sebenarnya rilis di box office pada April 2015. Namun Beyond the Reach sudah lebih dulu ditayangkan di Festival Film Internasional Toronto pada tanggal 6 September 2014.

3. Sinopsis John Madec (Michael Douglas) merupakan seorang pengusaha sukses namun memiliki sifat yang kejam. Suatu hari, Madec ingin berburu dan menyewa seorang pemandu yang cukup berpengalaman bernama Ben (Jeremy Irvine). Namun Madec melakukan kesalahan yang fatal dengan secara tak sengaja menembak seorang pria. Madec yang tidak ingin dihukum akibat kejadian ini melakukan berbagai cara untuk bisa menutupi kasus tersebut, salah satunya dengan mengkambinghitamkan Ben. Madec menawarkan untuk membiayai sekolah Ben di salah satu universitas, namun ditolak. Geram, Madec memberikan banyak ancaman hingga Ben harus tinggal dan bertahan hidup di gurun. Bagaimanakah kelanjutan cerita Ben yang mencoba bertahan hidup? Apakah Madec akan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah ia lakukan?