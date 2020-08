SEOUL - Ahn Hyo Seop mengungkapkan cerita menarik di balik pertemuannya dengan sang idola, Hyun Bin. Dalam wawancaranya dengan Cosmopolitan, dia mengaku, sudah mengidolakan aktor The Crash Landing on You tersebut sejak masih kecil.

“Kami bertemu di Baeksang Arts Awards 2020 dan dia (Hyun Bin) kebetulan duduk di belakangku. Saat itu, aku gugup banget sampai keringat dingin,” ujar sang aktor seperti dikutip dalam Soompi, pada Sabtu (29/8/2020).

Mengetahui sang idola ada di dekatnya, Ahn Hyo Seop pun berniat untuk mendekati Hyun Bin dan berbincang dengannya. Namun, keinginan itu urung dilakukannya saat mengetahui aktor 37 tahun itu duduk berdekatan dengan Son Ye Jin dan Namgoong Min.

“Aku merasa enggak enak mendekati mereka. Bagiku, Hyun Bin, Son Ye Jin, dan Namgoong Min adalah aktor besar. Bertemu mereka saja sampai membuatku begitu gugup,” tuturnya lagi.

Selain Hyun Bin, aktor 25 tahun tersebut juga mengaku sangat menghormati aktor senior Han Suk Kyu yang menjadi lawan mainnya dalam Romantic Doctor Kim 2. Pengalaman akting bareng dimanfaatkan untuk menyerap pengalaman dan nasehat sang aktor.

“Aku ingat banget, Han Suk Kyu pernah bilang, ‘Semakin kau lebih baik (dalam berakting), maka dunia seni peran akan terasa lebih menyenangkan bagimu.’ Aku begitu tersihir dengan nasehat itu hingga membuatku ingin mempelajari semuanya,” ujarnya lagi.

Setelah menyelesaikan syuting Romantic Doctor Kim 2 pada Februari 2020, Ahn Hyo Seop tampaknya belum menentukan proyek akting terbarunya. Pada April silam, dia sempat ditawari untuk membintangi drama baru SBS, Hong Chun Gi. Namun hingga kini, baik SBS maupun agensi sang aktor belum mengonfirmasi kelanjutan penggarapan drama tersebut.