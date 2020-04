SEOUL - Setelah sukses Romantic Doctor Kim 2, Ahn Hyo Seop kembali dipinang SBS untuk membintangi drama Hong Chun Gi. Starhaus Entertainment mengungkapkan, saat ini aktornya tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

Mengutip Soompi, drama Hong Chun Gi akan mengusung genre drama fantasi-romantis yang bersetting di era Joseon. Kisahnya, tentang pelukis perempuan satu-satunya di era Joseon.

Drama tersebut diadaptasi dari novel berjudul serupa yang ditulis oleh Jung Eun Gwol. Dia juga adalah penulis di balik beberapa novel yang juga diangkat menjadi drama, seperti Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun.

Sementara itu, Jang Tae Yoo yang sebelumnya menggarap Hyena dan My Love From the Star dipercaya menjadi sutradara Hong Chun Gi. Apabila Ahn Hyo Seop menerima tawaran tersebut, ini menjadi proyek terbaru sang aktor setelah Romantic Doctor Kim 2.*

