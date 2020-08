LOS ANGELES - Disney menggaet aktris Kelly Marie Tran untuk berperan dalam film animasi Raya and the Last Dragon. Aktor Star Wars: The Last Jedi itu dipercaya mengisi suara Raya, karakter utama dalam film tersebut.

Lopez Estrada selaku sutradara mengaku, sempat tertegun saat pertama kali menonton audisi Tran sebagai Raya. “Aku tak akan pernah melupakan momen itu. Aku dan Don Hall berada di dalam mobil, saat menonton video audisi Tran,” tuturnya seperti dikutip dari Gizmodo, pada Sabtu (29/8/2020).

Estrada menambahkan, “Sejenak kami terdiam dan saling memandang setelah setelah menonton video audisi Tran. Lalu kami sepakat bahwa dia memang pilihan sempurna untuk berperan sebagai Raya.”

Dengan terpilihnya Tran, maka dia menjadi aktris Asia Tenggara-Amerika pertama yang berperan dalam film animasi Disney. Menariknya, karena pandemi COVID-19, penggarapan Raya and the Last Dragon terpaksa dilakukan dari rumah masing-masing tim produksi.

Ada sekitar 400 kru yang terlibat dalam pembuatan film animasi Raya and the Last Dragon. Di dalamnya, termasuk penulis skenario Qui Nguyen dan Adele Lim, serta sutradara Don Hall dan Carlos Lopez Estrada.

Jennifer Lee, Chief Creative Officer Walt Disney Animation Studios mengungkapkan, Hall dan Estrada merupakan kombinasi sempurna dalam menghadirkan petualangan penuh kejutan, original, dan dinamis dalam Raya and the Last Dragon. "Keduanya memiliki visi yang kuat dan memiliki kemampuan dalam meneropong potensi film ini. Hal serupa terlihat dari pemilihan Kelly Marie Tran sebagai pemeran utama dalam film ini. Dia adalah talenta yang sangat luar biasa," ujar Lee. Selain Kelly Marie Tran, aktris Awkwafina juga dipastikan menjadi pengisi suara naga air bernama Sisu. Karakter tersebut digambarkan mampu berubah wujud menjadi seorang manusia. Film Raya and the Last Dragon berkisah tentang Raya, seorang prajurit wanita yang berusaha menyelamatkan tanah Kumandra dari serangan iblis. Film ini akan memulai debutnya di bioskop pada 12 Maret 2021, setelah mengalami pengunduran akibat pandemi COVID-19.