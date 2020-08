JAKARTA - Bill & Ted Face the Music yang dibintangi oleh Keanu Reeves dan Alex Winter merupakan salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Pada 28 Agustus 2020 film Bill & Ted Face the Music akan tayang di bioskop luar negeri dan VOD, yang telah kembali dari rehat panjang hampir 30 tahun dari film sebelumnya, Bill & Ted's Bogus Journey.

Bill & Ted Face the Music yang tayang hari ini di luar negeri telah memperoleh skor memuaskan di situs Rotten Tomatoes yakni 79 persen tomatometer dari 70 suara penghitungan.

Dikutip dari Comicbook, Russ Burlingame yang merupakan penulis dari Comicbook memberikan film Bill & Ted Face the Music peringkat 5 dari 5 serta memberikan komentar, "Di dunia yang penuh dengan orang ikonik tahun 80-an dan 90-an, dan mungkin mengharapkan lelucon, serta nostalgia pribadi, Bill & Ted Face the Music seharusnya bisa menjadi kejutan yang menyenangkan. Mengharukan, lucu, dan penuh harapan, Bill dan Ted Face the Music dengan mudah menjadi salah satu film paling menghibur tahun ini. Karakter, dan franchise, dengan cara yang mengejutkan dan lucu tanpa kehilangan daya tarik karakter."

Keanu Reeves dan Alex Winter mengulangi kembali peran ikonik mereka di sekuel ketiga film ini. Selain mereka berdua, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi, Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Erinn Hayes, Jayma Mays, Jillian Bell, Holland Taylor, Beck Bennett, William Sadler, Hal Landon Jr , dan Amy Stoch juga bergabung di film ini. Dean Parisot menjadi sutradara di film ini, dari skenario yang ditulis oleh penulis asli Chris Matheson dan Ed Solomon.

