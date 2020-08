JAKARTA - Bagi sebagian orang, nama aktris Kelly Marie Tran mungkin terdengar cukup asing. Namun hari ini, Kelly Marie Tran berhasil mengukuhkan sejarah di dunia industri film Hollywood.

Pasalnya, Kelly kini resmi menjadi aktris pertama dari Asia Tenggara yang berhasil menjadi karakter utarama film animasi keluaran Disney.

Dikutip Entertainment Weekly, Jumat (28/8/2020), aktris asal Vietnam tersebut didapuk oleh Walt Disney Animation Studios sebagai pengisi suara dari karakter utama dalam film animasi Raya and the Last Dragon, yang rencananya akan dirilis pada 21 Maret 2021.

Didapuk menjadi Raya, Kelly mengungkapkan Raya memiliki karakter yang sangat menarik. Raya merupakan seorang putri, namun juga sekaligus seorang pejuang yang berani. Karakter seorang perempuan yang bisa melindungi dirinya sendiri.

“Secara teknikal, ia seorang putri. Menurutku yang sangat keren tentang film ini ialah semua orang mencoba membalikkan narasi tentang apa artinya menjadi seorang putri. Raya benar-benar seorang pejuang, saat masih kecil ia sangat bersemangat untuk berlatih pedang dan tumbuh menjadi seorang pejuang yang sangat tangguh, pemberani serta benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri,” jelas Kelly.

Perempuan Vietnam-Amerika ini menekankan bahwa representasi perempuan Asia di film tersebut, bukan hanya basa-basi semata. Kelly menyebutkan Disney mengerahkan seluruh tim untuk melakukan penelitian dan memastikan karakter Raya bisa mencerminkan pengaruhnya secara akurat. Selain Kelly, hadir juga bintang Crazy Rich Asian, Awkwafina yang didapuk sebagai pengisi suara dari karakter Sisu yang merupakan seekor naga. Raya and the Last Dragon yang naskahnya ditulis Qui Nguyen dan Adele Lim ini disutradarai oleh Don Hall dan Carlos López Estrada, bersama Paul Briggs dan John Ripa sebagai co-sutradara.