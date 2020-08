SEOUL - Para penggemar BLACKPINK dan pop princess Selena Gomez di berbagai penjuru dunia, semakin tak sabar menunggu perilisan lagu kolaborasi lima dara cantik tersebut, Ice Cream.

Tak tanggung-tanggung setelah merilis teaser MV Ice Cream, BLACKPINK langsung tancap gas merilis poster grup sebagai teaser terbaru Ice Cream.

Melansir Allkpop, Kamis (27/8/2020) setelah merilis poster individu semua personel BLACKPINK, hari ini YG Entertainment diketahui baru saja meluncurkan poster grup yang menampilkan kolase foto dari Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo untuk single lagu Ice Cream featuring Selena Gomez.

Di foto poster grup teranyar tersebut, empat dara cantik tersebut menampilkan pesona unik dan feminin mereka masing-masing yang terinspirasi dari konsep nuansa retro yang colorful, didominasi oleh warna merah muda.

Jisoo dengan rambut hitam klasik, Lisa dengan dark brunette, serta Jennie dan Rose yang masing-masing tampil nyentrik dengan rambut warna pink dan ungu lavender.

Kolaborasi perpaduan K-Pop dengan pop Amerika lewat single lagu bernuansa musim panas, Ice Cream yang menjadi single lagu kedua BLACKPINK usai comeback dengan How You Like That ini siap dirilis serentak besok, 28 Agustus 2020 pukul 1 siang waktu Korea.

