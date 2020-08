SEOUL - SBS merilis foto stills jelang penayangan drama teranyarnya, Do You Like Brahms?. Serial ini dibintangi oleh Kim Min Jae dan Park Eun Bin sebagai pemeran utama.

Foto-foto Do You Like Brahms? memperlihatkan pertemuan pertama kali Kim Min Jae dan Park Eun Bin. Keduanya bertemu di bandara untuk urusan masing-masing.

Kim Min Jae dan Park Eun Bin terlihat saling menatap dalam foto-foto tersebut. Walau saling melempar senyum, namun ada kecanggungan di antara keduanya.

"Park Eun Bin dan Kim Min Jae dengan sempurna menggambarkan bagaimana karakter mereka malu tapi juga senang saat awal bertemu. Mereka memperlihatkan chemistry yang bagus di lokasi syuting," kata tim produksi seperti dilansir Soompi, Rabu (26/8/2020).

Di Do You Like Brahms?, Kim Min Jae berlakon sebagai Park Joon Young, sementara Park Eun Bin menjadi Chae Song Ah. Keduanya sama-sama murid sekolah musik yang mengejar mimpi masing-masing. "Chae Song Ah dan Park Joon Young akan bicara tentang cinta segitiga antara Johannes Brahms, Robert Schumann, dan Clara Schumann. Obrolan ini akan menjadi pusat cerita drama," ungkap tim produksi. Do You Like Brahms? bercerita tentang murid-murid bertalenta dari sebuah sekolah musik terkenal, yang mengejar cinta dan mimpinya. Dalam prosesnya, murid-murid ini dihadapkan pada pilihan sulit antara mimpi dan realita.