SEOUL - Kim Min Jae akan segera menyapa para penggemarnya lewat drama Do You Like Brahms? pada 31 Agustus mendatang. Dalam drama itu, dia berperan sebagai Park Joon Young, seorang pianis ternama dunia.

Dalam wawancaranya dengan SBS funE, aktor asal Anyang, Korea Selatan itu mengaku, karakter Park Joon Young sangat menarik perhatiannya. Sebagai pianis kelas dunia, karakter itu kerap tampil di berbagai belahan dunia.

Namun, popularitas dan puja yang diterimanya tak menjamin kebahagiaan sebagai individu. “Ada kalanya dia tampil mengesankan, namun dia juga tak jauh dari masalah. Aku tertarik dengan sisi Park Joon Young itu,” ujarnya pada SBS funE seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (21/8/2020).

Demi peran tersebut, Kim Min Jae mengaku, harus berlatih piano secara intensif selama sebulan. “Bahkan sampai sekarangpun, aku masih berlatih untuk memainkan piano saat sedang tidak syuting,” tuturnya.

Meski sempat belajar bermain piano di masa lalu, namun Kim Min Jae mengaku, tak punya banyak kesempatan untuk mendalami musik klasik. Dia beralasan, genre itu sangat sulit untuk dipelajarinya.

Karena itu, dia melengkapi karakternya dengan menonton konser hingga mendengarkan musik klasik. "Setelah mempelajari semua itu, aku bingung, bagaimana mungkin aku melewatkan musik klasik yang sangat menyenangkan ini?" SBS dijadwalkan menayangkan drama Do You Like Brahms? mulai 31 Agustus mendatang.*