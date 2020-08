JAKARTA - Sekuel Aquaman merupakan film yang masih jauh tanggal rilisnya dibanding film-film DC lainnya seperti Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Black Adam, The Flash, Shazam !: Fury Of The Gods dan The Batman, tetapi hal tersebut tidak menghalau DC dan juga sang sutradara James Wan untuk memberitahukan beberapa detail.

Aquaman 2 masih memiliki waktu kurang lebih 2 setengah tahun dari tanggal rilisnya, namun James Wan mengkonfirmasi bahwa Aquaman 2 akan membawa karakter ke bagian lautan yang belum dijelajahi. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu aktor mereka, Patrick Wilson.

"Saya senang dengan beberapa dunia baru. Saya tahu Anda suka membangun dunia, dan saya ingin melihat beberapa di antaranya. Saya ingin melihat ke mana lagi kita bisa pergi. Karena saya tahu Anda akan mendorong lautan itu. Ada banyak lautan yang belum dijelajahi! Kita hanya tahu lima persen lautan, dan itu adalah manusia".

Dikutip dari Cinemablend, James Wan mengiyakan statement dari Wilson.

"Itu benar. Saya pasti bisa menjamin Anda dunia baru di dunia berikutnya ini, dan saya pikir Anda akan sangat bersemangat sebagai aktor dengan apa yang akan Anda mainkan, dengan Orm."

David Leslie Johnson-McGoldrick yang merupakan penulis dari Aquaman pertama juga sedang menulis skrip Aquaman 2 saat ini, dan meskipun belum ada plot yang dikonfirmasi, Cinemablend menarik sebuah kesimpulan yang cukup solid berdasarkan ending cerita Aquaman 1.

Arthur Curry yang diperankan oleh Jason Momoa yang kini sudah memegang jabatan sebagai raja Atlantis memiliki tanggung jawab besar, serta harus berurusan dengan Dr. Stephen Shin yang diperankan oleh Randall Park dan Black Manta yang diperankan oleh Yahya Abdul-Mateen II yang mencoba membongkar rahasia kerajaan bawah laut kepada dunia darat.

Aquaman 2 dijadwalkan rilis pada 16 Desember 2022.

(edh)