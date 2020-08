JAKARTA - Randy Martin digaet untuk membintangi serial Sebelum Dunia Terbalik. Di drama terbaru RCTI+ itu, Randy berlakon sebagai Ustadz Kemed saat masih muda.

Melansir iNews.id, Sabtu (22/8/2020), sosok Kemed yang menarik membuat Randy tertantang untuk memainkan sosoknya. Menurut Randy, sosok Kemed yang sesungguhnya ialah seseorang yang baik dan ramah.

“Peran aku di sini sebagai Kemed. Peran yang sudah ada dan dimainkan oleh Pak Idrus Madani di Dunia Terbalik,” tutur Randy.

"Kemed itu dia sumringah, dia itu supel, dia sebenarnya baik, ramah, friendly sama semua orang. Tapi di satu sisi juga, Kemed seorang manusia dan dia attracted to women, for sure," tambahnya.

Berperan sebagai Kemed muda diakui Randy cukup menantang. Namun, dia mengaku cukup menikmati dan puas dengan apa yang telah dicapainya.

Saksikan peran Randy sebagai Kemed dalam original series ‘Sebelum Dunia Terbalik’ yang segera tayang pada 24 Agustus 2020 di aplikasi RCTI+.

(LID)