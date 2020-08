LOS ANGELES - Setelah dua kali batal rilis karena pandemi, film Wonder Woman 1984 akhirnya mendapatkan tanggal pasti perilisan. Film yang dibintangi Gal Gadot itu akan rilis pada 2 Oktober mendatang.

Pihak DC, melalui akun instagram promosi @wonderwomanfilm, menggoda penggemar dengan mengunggah poster wonder woman tepat sebelum acara DC FanDome besar-besaran akhir pekan ini. Gal Gadot juga ikut mengunggah poster tersebut lewat akun instagram pribadinya.

Gal menulis dalam caption, "Trailer baru besok, hanya di #DCFanDome. Siapa yang siap?"

Poster cerah dan berwarna-warni menjadi latar belakang Wonder Woman yang nampak terbang secepat kilat ke atas. Wonder Woman 1984 mencoba memberikan vibe tahun 80-an yang kental dalam film ini.

Yang perlu diperhatikan, poster tersebut dengan tegas menuliskan "hanya di bioskop." Artinya, studio tidak memiliki rencana untuk merilis Wonder Women 1984 di dalam bentuk VOD (Video on demand).

Detail plot film sebagian besar masih dirahasiakan sejauh ini, bahkan dengan beberapa trailer Wonder Woman 1984 yang sudah rilis. Wonder Woman akan bersaing dengan dua penjahat, Cheetah dan Maxwell Lord. Wonder Woman 1984 juga terjadi pada puncak Perang Dingin, yang tidak bisa dihindari lagi.

(LID)