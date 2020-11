LOS ANGELES - Kejelasan nasib perilisan Wonder Woman 1984 tampaknya masih samar. Pihak Warner Bros dikabarkan tengah menimbang berbagai pilihan menyangkut perilisan sekuel film Wonder Woman itu.

Mengutip CBR, Jumat (13/11/2020), Variety melaporkan bahwa pihak Warner Bros sedang mempertimbangkan dua cara untuk merilis Wonder Woman 1984 yang direncanakan tayang pada 25 Desember mendatang. Pertama, film akan dirilis dengan sistem tayang terbatas di bioskop sebelum ditayangkan di platform HBO Max pada Januari 2021, atau opsi lainnya yakni menunda peluncuran Wonder Woman 1984 hingga musim panas 2021.

Sebelumnya, film yang dibintangi oleh Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal dan Natasha Rothwell ini juga sudah dihadapkan pada masalah jadwal tayang bahkan sebelum pandemi Covid-19 menerjang. Awalnya, film ini akan ditayangkan pada 13 Desember 2019, kemudian maju bergeser ke 1 November 2019 dan ditunda hingga 5 Juni 2020.

Setelah pandemi COVID-19 menghantam dan mengakibatkan bioskop-bioskop harus tutup, Warner Bros memutuskan menggeser jadwal tayang Wonder Woman 1984 menjadi 2 Oktober 2020. Mereka lalu menggesernya lagi menjadi tanggal 25 Desember 2020.

Kabarnya, keraguan-raguan Warner Bros untuk meluncurkan Wonder Woman 1984 pada Hari Natal tahun ini muncul usai film Tenet besutan sutradara Christopher Nolan hanya meraup kurang lebih USD50juta atau kurang lebih Rp710,9miliar di pasar dalam negeri.

Sementara itu, Patty Jenkis selaku sutradara menegaskan bahwa Wonder Woman 1984 tidak akan absen di bioskop seluruhnya.

“Berubah langsung ke streaming bahkan belum dibahas. Kami 100% ingin pengalaman teatrikal untuk film Wonder Woman 1984 dan juga mendukung bisnis teater tercinta kami,” kata Patty pada awal Oktober lalu.

Jika pada akhirnya Wonder Woman 1984 mengalami penundaan hingga 2021, maka film ini akan bergabung dengan sederet film lainnya yang awalnya dijadwalkan tayang tahun ini, namun digeser ke 2021. Seperti contohnya Black Widow, Eternals, F9, Candyman, The King's Man, Morbius, No Time to Die, A Quiet Place Part II dan Godzilla vs. Kong.