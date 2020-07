LOS ANGELES - Kabar baru bagi anda pencinta Superhero DC, khususnys Wonder Woman. DC akan merilis versi komik kisah Wonder Woman dengan Wonder Woman 1984 No. 1 sebelum versi filmnya nanti.

Komik ini akan menghadirkan nuansa 80-an pada kisah Wonder Woman yang filmnya disutradari oleh Patty Jenkins.

Pada edisi ini, akan hadir dua kisah Wonder Woman, yaitu The Death of Superman, X Factor dan Wonder Woman 1984. Komik ini bercerita Wonder Woman yang disandera di Museum Sejarah Alam Smithsonian dan juga upaya musuh untuk mencuri senjata lasso Diana (Wonder Woman).

Baca Juga: Dampak Pandemi Covid-19 Jadi Inspirasi Penggarapan Wonder Woman 3

Kisah Wonder Woman 1984 ini digawangi oleh Anna Obropta yang juga mengerjakan versi film yang akan rilis pada akhir tahun nanti. Sedangkan kisah pencurian lasso Diana dibuat oleh Steve Pugh dan Marguerite Sauvage.

Sampul komik bergambar Wonder Woman yang berada di depan sebuah gedung ini adalah hasil karya illustrator Nicola Scott yang juga mengerjakan Wonder Woman : Year One pada 2016 lalu.

Wonder Woman 1984 No.1 akan dirilis pada 20 September nanti pada toko – toko Walmart dan dijual secara online pada 29 September. Film Wonder Woman 1984 direncanakan akan rilis pada 2 Oktober.

(edh)