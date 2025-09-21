Proses Casting Wonder Woman Berlangsung, Siapa Pengganti Gal Gadot?

LOS ANGELES - James Gunn membocorkan informasi terkait proses casting sekuel terbaru Wonder Woman. Awal tahun 2025, DC Studios dan Warner Bros resmi mengumumkan, penggarapan sekuel film tersebut.

Ana Nogueira dipercaya untuk menulis skenarionya, sementara kursi sutradara masih kosong. Karakter Diana Prince alias Wonder Woman yang sebelumnya identik dengan Gal Gadot juga masih belum menemukan penggantinya.

Dalam wawancara tahun 2024, James Gunn memprediksi bahwa proses casting film baru Wonder Woman akan jauh lebih menantang dibandingkan pencarian aktor Batman dan Superman.

“Ya, akan sedikit sulit dalam proses casting-nya. Aku tidak tahu di mana bisa menemukan aktris berbakat dengan tinggi badan 190 sentimeter atau lebih,” ujar sang sutradara seperti dikutip dari Variety, pada Minggu (21/9/2025).

Namun lewat Threads, James Gunn mengaku mengubah pandangannya. Dia akan memilih aktris dengan tinggi badan di bawah 172 sentimeter jika memang dia cocok menjadi Diana Prince.