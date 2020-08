SEOUL - Trio SSAK3 masih mendominasi Gaon Chart edisi 9-15 Agustus 2020. Meski demikian posisi mereka terus dibayang-bayangi Hwasa lewat single solonya, Maria.

Hwasa yang pekan lalu duduk di peringkat 3 di bawah Play That Summer dari SSAK3, minggu ini berhasil naik satu peringkat. Sebagai runner-up, Maria mengumpulkan 30,804,722.

Di sisi lain, SAAK3 yang pekan lalu diwakili 5 lagu, minggu ini harus puas dengan hanya 3 single saja. Dua lagu lain SSAK3 di top 10 Gaon Chart minggu ini adalah Play That Summer dan In Summer (Deux Cover).

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 9-15 Agustus 2020:

1. SSAK3 - "Beach Again" - 45,313,917 Points

2. Hwa Sa - "Maria" - 30,804,722 Points

3. SSAK3 - "Play That Summer" - 30,290,446 Points

4. BLACKPINK - "How You Like That" - 28,32,963 Points

5. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 24,783,122 Points

6. Jessi - "NUNU NANA" - 24,416,110 Points

7. SSAK3 - "In Summer (Deux Cover)" - 22,819,904 Points

8. IU ft. Suga - "Eight" - 22,277,767 Points

9. BLOO - "Downtown Baby" - 21,491,067 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 21,155,592 Points

(LID)