SEOUL - SSAK3 benar-benar menunjukkan tajinya. Lima lagu trio Rain, Lee Hyori dan Yoo Jae Suk tersebut menguasai top 10 Gaon chart edisi 2-8 Agustus 2020.

Posisi 3 teratas pekan ini masih sama dengan pekan lalu. 2 lagu SSAK3, yakni Beach Again dan Play That Summer masih menjadi jawara dan runner up.

Lagu salah satu personel SSAK3, Lee Hyori yang dinyanyikan bersama Yoon Mi Rae, LINDA meloncat ke posisi 4 pekan ini. Sementara Exciting, lagu Rain SSAK3 feat MAMAMOO berada di peringkat 6, dua peringkat lebih tinggi dari In Summer (Deux Cover), lagu lain SSAK3 yang tembus top 10 pekan ini.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 2-8 Agustus 2020:

1. SSAK3 - "Beach Again" - 51,091,696 Points

2. SSAK3 - "Play That Summer" - 34,565,062 Points

3.Hwa Sa - "Maria" - 33,241,407 Points

4. SSAK3's LINDA G(Lee Hyori) ft. Yoon Mi Rae - "LINDA" - 30,070,675 Points

5. BLACKPINK - "How You Like That" - 30,001,601 Points

6. SSAK3's Rain ft. MAMAMOO - "Exciting" - 27,028,929 Points

7. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 26,887,734 Points

8. SSAK3 - "In Summer (Deux Cover)" - 26,247,587 Points

9. Lee Hi - "HOLO" - 22,820,900 Points

10. IU ft. Suga - "Eight" - 22,730,929 Points

(LID)