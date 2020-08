SEOUL - Choa resmi kembali ke industri hiburan. Mantan personel AOA itu resmi comeback bermusik setelah bergabung dengan Great M Entertainment, agensi bentukan mantan direktur FNC Entertainment, 'rumahnya' sebelum vakum.

"Choa belum lama ini menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi kami. Kami senang bisa bekerja dengan Choa, yang memiliki beragam talenta," kata agensi seperti dilansir Soompi, Sabtu (22/8/2020).

"Tolong, tunjukkan ketertarikan dan dukungan pada awal baru Choa. Kami akan memberikan semua usaha untuk mendukung promosi Choa dalam berbagai bentuk," lanjut agensi.

Lewat agensinya, Choa mengungkap perasaannya bisa kembali bermusik. Ia berterima kasih kepada fans yang sudah setia menunggunya kemballi.

"Aku sangat berterima kasih kepada fans yang menunggu dan tidak melupakanku. Aku akan memegang ketulusan itu di hatiku selama aku bekerja," tutur dara kelahiran 1990 itu.

Sudah hampir 3 tahun Choa mundur dari industri hiburan. Ia hengkang dari AOA pada 2017 karena alasan kesehatan mental. Tahun lalu, ia tak menandatangani perpanjangan kontrak dengan FNC Entertainment.

Rumor kembalinya Choa ke industri hiburan berembus awal Agustus ini ketika ia mengisi soundtrack  drama To All the Guys Who Loved Me. Itu adalah karya musik pertama Choa sejak hiatus.

