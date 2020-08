SEOUL - Band DAY6 mengumumkan akan vakum sejak Mei 2020 karena alasan kesehatan beberapa member. Momen istirahat tersebut digunakan oleh Wonpil dan Dowoon untuk mengasah skill individu mereka dalam bermain alat musik.

Sebagai informasi, Wonpil memegang keyboard di DAY6, sementara Dowoon adalah sang drummer. Selama hampir 3 bulan vakum, maknae line DAY6 ini memilih menggunakan waktu tersebut untuk banyak berlatih.

"Kupikir ini adalah waktu yang penting. Ketika jadwal kami penuh dengan penampilan live, tak ada cukup waktu untuk latihan individu," kata Dowoon dalam wawancara dengan majalah DAZED, seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (19/8/2020).

"Ada hal-hal yang bisa kami tingkatkan dengan pertunjukkan live. Tapi, susah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam bermusik. Jadi, aku ingin menggunakan waktu ini untuk menguatkan skill-ku sebanyak mungkin," lanjut idol kelahiran 1995 tersebut.

Selain sibuk berlatih, Wonpil dan Dowoon juga disibukkan dengan agenda individu. Salah satunya adalah menjadi host acara radio setiap minggunya.

"Kami menggarap musik individu. Kami juga berlatih di sana sini, menghadiri jadwal siaran. Ini adalah waktu untuk menemukan kembali diri kami secara individual," pungkas Wonpil.

Meski DAY6 masih vakum secara grup, namun Wonpil dan Dowoon akan segera debut dalam sub-unit pertama band JYP Entertainment itu. Bersama Young K, ketiganya akan debut dalam sub-unit bernama Even of Day dengan mini album pertama, The Book of Us: Gluon yang rilis pada 31 Agustus 2020.