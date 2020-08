SEOUL - DAY6 siap kembali meramaikan industri K-Pop. Namun, band JYP Entertainment itu kali ini akan kembali sebagai sub-unit.

Maknae line mereka, yakni Young K, Wonpil, dan Dowoon akan debut sebagai sub-unit pertama DAY6. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh JYP Entertainment.

"Memang benar bahwa DAY6 akan comeback sebagai sebuah unit. Kami saat ini sedang berencana untuk perilisan sekitar akhir Agustus," kata perwakilan JYP Entertainment seperti dilansir Soompi, Kamis (6/8/2020).

Belum banyak informasi yang dapat dibagikan JYP Entertainment terkait single atau album debut sub-unit DAY6 ini. Informasi yang beredar menyatakan jika ketiga member terlibat dalam penulisan dan komposisi lagu debut mereka.

"Kami akan mengungkap informasi lebih lanjut, termasuk tanggal pastinya, nanti," lanjut agensi yang menaungi TWICE tersebut.

DAY6 dikenal sebagai grup yang membuat lagu mereka sendiri. Young K dan Wonpil sama-sama aktif dalam proses penulisan lirik lagu-lagu di album DAY6.

Sementara itu, DAY6 saat ini tengah hiatus sebagai grup. Saat perilisan mini album The Book of Us: The Demon pada Mei lalu, agensi mengumumkan DAY6 akan istirahat sementara waktu dengan alasan kesehatan member.

