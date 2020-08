JAKARTA - Film Act of Valor disutradarai oleh duet Mike McCoy dan Scott Waugh. Film yang tayang tahun 2012 ini dibintangi oleh Alex Veadov, Nestor Serrano, Roselyn Sanchez, dan bintang lainnya.

Berikut fakta terkait film Act of Valor:

1. Terinspirasi dari Kisah Nyata

Cerita dari Act of Valor terinspirasi dari kisah nyata, tentang pasukan U.S. Navy SEAL (The Unites States Navy Sea, Air, and Land), pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasukan ini memiliki kemampuan fisik dan psikologis yang tinggi.

Sutradara film ini menggabungkan antara pertampuran, teknologi, serta emosi para pemainnya dalam film ini.

2. Muncul Nama Indonesia

Dalam salah satu dialog dalam film ini, terdapat penyebutan Indonesia. Dalam film ini, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negeri pengimpor anggota kelompok teroris pimpinan Abu Shabal yang diperankan oleh Jason Cottle.

3. Sinopsis

Film ini menceritakan tentang tim Angkatan Laut Amerika Navy SEAL pimpinan Letnan Rorke (Rorke Denver), beserta 6 tentara lainnya yang dikirim untuk menjalankan misi pengejaran teroris yang berbahaya. Teroris tersebut juga melawan pemerintah saat itu.

Kelompok tentara ini juga harus mencari Lisa Morales (Roselyn Sanchez), seorang agen CIA yang sedang disandera oleh gembong narkoba bernama Mikhail "Chisto" Troykovich (Alex Veadov).

Setelah menemukan markas Christo yang diduga menjadi tempat Agen Morales ditahan, mereka harus menjalankan pertempuran melawan anak buah Christo, sehingga menyebabkan seorang anggota tim tertembak dan beberapa orang lainnya mengalami cedera serius. Untungnya, Agen Morales berhasil diselamatkan. Di tengah perjalanan, Morales mengungkapkan bahwa Christo merupakan teman dari Abu Shabal (Jason Cottle), salah satu teroris yang juga diincar Navy SEAL. Kini misi mereka harus mencari dua orang pimpinan teroris. Bagaimanaka kelanjutan kisahnya? 4. Rating Film Act of Valor mendapatkan nilai 6.5/10 dari 65.718 penilai di situs IMDb. Selain itu, film ini mendapatkan 28 persen tomatometer dan 72 persen skor audiens dari situs Rotten Tomatoes. 5. Penghargaan dan Prestasi Act of Valor memenangkan beberapa penghargaan setelah tayang box office pada 2012, di antaranya film terbaik 2012 oleh penghargaan ALMA, nominasi film pilihan dalam Teen Choice Award, serta nominasi lagu asli terbaik di Golden Globe Award ke-70. Selain itu, Act of Valor berhasil memuncaki box office Amerika Utara. Pasalnya film ini berhasil meraup pendapatan sekitar USD24,7 juta dolar US di minggu pertama penayangannya.