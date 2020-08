JAKARTA - Penyanyi Adele menjadi sorotan usai tampil berbeda belakangan ini. Tubuhnya lebih ramping dari biasanya, tak hanya itu ia juga tampil dengan rambut keriting belum lama ini.

Terbaru, Adele membagikan pandangannya terkait buku favoritnya. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada buku karya penulis Glennon Doyle berjudul Untamed: Stop Pleasing, Start Living atas perubahan dalam hidupnya.

Buku tersebut menyajikan kata-kata yang membuat pelantun Someone Like You tersebut lebih mencintai dirinya sendiri. Melalui postingan di Instagram, ia membagikan sampul buku favoritnya itu.

"Jika Anda siap. Buku ini akan mengguncang otak Anda dan membuat jiwa Anda menjerit. Saya sangat siap untuk diri saya sendiri setelah membaca buku ini! Seolah-olah saya baru saja terbang ke dalam tubuh saya untuk pertama kali," tulis Adele melengkapi keterangan foto.

Adele meyakini bahwa buku ini mampu membuatnya merasa memiliki kebebasan atas dirinya. Serta melepaskannya dari kehidupan yang kusut.

"Bacalah buku ini dan siapkan stabilo untuk membuat catatan karena Anda akan ingin merujuknya kembali, percayalah! Saya tidak pernah tahu bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kegembiraan, kebahagiaan, dan kebebasan saya sendiri!!," kata dia menambahkan. Beberapa warganet pun terinspirasi untuk membaca buku yang dibagikan oleh Adele. Tak sedikit pula yang berterima kasih kepada Adele telah memberikan rekomendasi buku yang luar biasa.

"Sejujurnya saya benci membaca, tapi saya perlu membaca dan memberi nutrisi pada pikiran saya saat ini. Terima kasih atas rekomendasinya," tutur salah satu warganet. "Terima kasih atas saran dan untuk berbagi! Saya siap untuk menggelengkan kepala," imbuh yang lain.

