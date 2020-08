LONDON - Lama tak terlihat di muka publik, penyanyi terkenal Adele tetap bisa membuat dirinya menjadi headline pemberitaan.

Pasalnya, pelantun hits Hello, Someone Like You dan Skyfall tersebut sukses bikin pangling dengan memamerkan penampilan terbarunya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Adele mengunggah foto dirinya yang menunjukkan bentuk tubuhnya yang semakin langsing dari sebelumnya.

Mengutip News, Senin (3/8/2020) Adele yang terlihat mengenakan bodysuit warna hitam tersebut sukses bikin pangling, membuatn dirinya hampir tidak dikenali.

Foto yang diunggah Adele, merupakan bentuk dukungan diva asal Inggris tersebut sebagai seorang penggemar setia kepada Beyonce atas album baru sang diva, Black is King.

“Terima kasih Queen selalu membuat kami merasa dicintai melalui karya seni yang kamu hasilkan,” tulis Adele sebagai keterangan foto.

Adele sendiri diketahui memang tengah mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih langsing. Dari awal tahun 2020 ini, Adele disebutkan sudah berhasil menurunkan berat badannya hingga 40 kilogram.

(edh)